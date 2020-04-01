Россия и Азербайджан обсудили важность сохранения товарных потоков

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Российский президент Владимир Путин расценивает сегодняшнюю ситуацию на нефтяных рынках как серьёзный вызов для страны. Стенограмма с заявлением главы страны опубликована на сайте Кремля.

Российский президент Владимир Путин расценивает сегодняшнюю ситуацию на нефтяных рынках как серьёзный вызов для страны. Стенограмма с заявлением главы страны опубликована на сайте Кремля. Действительно, это очень серьёзный вызов для...