Россия и Азербайджан обсудили важность сохранения товарных потоков

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Политики рассмотрели проблему коронавируса с точки зрения экономики.
Главы правительств обсудили ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Али Асадов проинформировал Михаила Мишустина о принятых правительством Азербайджана новых мерах, направленных на борьбу с коронавирусом, — сообщила пресс-служба.
Особое внимание уделили важности сохранения товарных потоков в российско-азербайджанской торговле.
NEWS.ru писал ранее о том, что министр энергетики России Александр Новак провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дэном Бруйеттом.
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