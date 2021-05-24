Российский самолёт облетел Белоруссию стороной

https://static.news.ru/photo/c94fbb2c-bd31-11eb-844e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолёт российской авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва — Калининград, обошёл стороной воздушное пространство Белоруссии. По данным онлайн-сервиса Flightradar24, такой маршрут был выбран 24 мая, передаёт «Интерфакс».

Представитель перевозчика Наталья Мелехова заверила, что никакой политической подоплёки в этом нет. Она объяснила ситуацию вопросами топливной эффективности.

Планирование авиамаршрутов опирается на топливную эффективность полёта, поэтому в Калининград 24 мая летели, не пересекая воздушное пространство Республики Беларусь, а возвращались уже через неё, — рассказала Мелехова.

Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту находился Роман Протасевич — экс-редактор канала NEXTA, признанного в республике экстремистской организацией. Он был арестован. Вместе с ним силовики задержали и его девушку, гражданку России.

На Западе произошедшее назвали актом государственного пиратства и призвали освободить оппозиционера. Европейский совет призвал всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелётов через Белоруссию. О приостановке полётов через воздушное пространство республики объявили ряд крупнейших мировых авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Air France, Finnair.

Россия ограничивать транзит гражданских самолётов через Белоруссию в третьи страны не стала.