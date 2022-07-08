Российский миллиардер предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕС Российский миллиардер Мельниченко предупредил о глобальном голоде из-за санкций ЕС

Фото: Martin Wagner/imago-images.de/Global Look Press

Российский предприниматель Андрей Мельниченко, ранее являвшийся членом совета директоров производителей удобрений «Еврохим», в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche предупредил, что санкции в отношении удобрений приведут к голоду «для сотен миллионов людей». По словам миллиардера (по данным Forbes, его состояние составляет $11 млрд), в первую очередь на ситуацию влияют именно санкции Евросоюза.

Это неправда, что текущая политика и санкции ЕС и Швейцарии не влияют на производство и поставки удобрений фермерам. Не Россия решила перекрыть поставки удобрений на мировые рынки. И это не результат санкций ООН или США. Это сделали ЕС и его государства-члены, — сказал Мельниченко.

Он отметил, что более двух месяцев назад перестал работать литовский завод «Еврохим», который производил удобрения, количества которых было достаточно, «чтобы накормить 5–7 млн человек». Остановка предприятия произошла «не по распоряжению президента России», как и остановка работы других заводов «Еврохима» во Франции, Германии и Италии.

Он также напомнил, что за последние 60 лет численность населения земного шара выросла более чем в два раза. При этом площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель не изменилась и обеспечивать население планеты продуктами позволяли именно удобрения. 17% от общемирового объёма удобрений поставляли Россия и Белоруссия. Санкции Запада выступили в качестве «экономического оружия массового поражения», считает бизнесмен.

Довольно странно, если страны G7 и 1 миллиард их граждан до сих пор считают себя моральными лидерами мира, игнорируя при этом интересы остальных 7 миллиардов жителей Земли, — сказал бизнесмен.

Мельниченко попал под санкции как участник встречи бизнесменов с президентом Владимиром Путиным 24 февраля. До санкций ему принадлежало 92,2% акций «Еврохима», производящего азотные, фосфорные и калийные удобрения.