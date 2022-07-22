Российский кикбоксер получил 4 года тюрьмы за стрельбу в росгвардейцев Чемпион России по кикбоксингу Асадулаев осуждён на 4 года за стрельбу в росгвардейцев

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Пресненский суд Москвы приговорил к 4 годам колонии российского кикбоксёра Саида Асадулаева по делу о перестрелке в башне «Москва-сити». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Спортсмен обвинялся в хулиганстве совершённом с применением оружия.

Приговором Пресненского районного суда Асадулаев Саид Ибрагимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.213 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе суда.

Чемпион России по кикбоксингу 2013 года в весовой категории до 81 кг Асадулаев был одним из охранников бизнесмена Гавриила Юшваева и, по версии следствия, развязал бойню. Инцидент произошёл в ноябре 2017 года на дне рождения предпринимателя Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око». В результате происшествия один человек погиб, пятеро получили ранения.

Конфликт произошёл из-за того, что припаркованный автомобиль миллиардера владельца башни «Око» Юшваева помешал проехать певице Любови Успенской. Сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии попросили видителя убрать автомобиль. После этого началась перепалка. пострадали шесть охранников, один в дальнейшем скончался.