Российские войска уничтожили около 365 военных ВСУ за сутки Минобороны: ВС РФ уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 365 украинских военнослужащих на Краснолиманском, Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, наибольшие потери ВСУ понесли на направлении Донецка, где были ликвидированы свыше 155 солдат армии противника, в том же районе была уничтожена самоходная артиллерийская установка Д-30.

На Краснолиманском направлении в течение суток были ликвидированы 85 украинских военных. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами российской армии были уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, там же войсками России были поражены три автомобиля и гаубица Д-30.

Также за сутки ВС РФ нанесли поражение артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позиция в 112 районах.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что минувшей ночью российские артиллеристы нанесли удар по стоянке военной автомобильной техники украинских сил в районе Новорайска в Херсонской области. По данным агентства, уничтожены пять единиц техники и восемь солдат ВСУ, еще 10 получили ранения. Кроме того, источник сообщил об уничтожении гаубицы «Гвоздика» в районе Белозерки.