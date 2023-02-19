Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из «Солнцепека»

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) при помощи огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», передает РИА Новости. Как отметил один из участников операции, для решения задачи понадобилось два неуправляемых реактивных снаряда.

Военнослужащий назвал такой расход боеприпасов небольшим. Он отметил, что в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ. Катер был поражен из гаубиц Д-20 при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.

Минобороны РФ также показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ. Катер был поражен из гаубиц Д-20 при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.