Российские силы взяли Угледар в полукольцо Советник главы ДНР Кимаковский заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными

Фото: Министерство обороны РФ

Армия России взяла Угледар в полукольцо, передает РИА Новости со ссылкой на Игоря Кимаковского, советника врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.

В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи, — заявил Кимаковский.

По словам Кимаковского, ВСУ с трудом подвозят в город подкрепления и боеприпасы, так как российские военные взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.

Ранее новостное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге. В статье отмечается, что украинские войска ожидают сложные недели. Автор материала добавил, что наступательная бронетехника, которую Запад обещал поставить, «поступит на Украину не скоро».

1 февраля пресс-служба «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление Пригожина о взятии штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР.