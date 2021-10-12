Российские С-500 прикроют «Супер-Панцири»

Российские комплексы стратегической противоракетной обороны С-500 «Прометей» и зенитные комплексы «Панцирь-СМ» будут объединены в единый контур, тактический ракетный комплекс «Панцирь-СМ» будет прикрывать С-500, сейчас решаются организационные вопросы. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщили источники издания в Министерстве обороны, такая мера принята для защиты от беспилотников и крылатых ракет противника. Сейчас Минобороны решает технические вопросы, связанные с объединением данных комплексов воедино.

С-500 «Прометей» является стратегической системой противовоздушной обороны, а «Панцирь-СМ» (также называемый «Супер-Панцирь») — тактической. С-500 будет отвечать за борьбу с важными целями — ударными самолётами, баллистическими ракетами и спутниками. Противнику, чтобы пробить в обороне «коридор», нужно будет её уничтожить. Только это условие позволит ему беспрепятственно и планомерно развивать воздушные атаки, сообщили источники в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новейшая зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (концерн «Алмаз-Антей») начала поступать на вооружение российских войск после успешного завершения госиспытаний. Об этом заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер России Юрий Борисов.

«Прометей», по его словам, не имеет аналогов в мире. Он может поражать любую воздушную цель, будь то авиация, тактическое или стратегическое ракетное вооружение противника. Отмечается, что «Прометей» в состоянии сбивать любой тип перспективного ракетного или авиационного вооружения, который находится в разработке у западных партнёров.