Дальность полета российского «Упыря» увеличили Дальность полета российского FPV-дрона «Упырь» увеличили в два раза

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Дальность полета российского FPV-дрона «Упырь» была увеличена в два раза благодаря воздушному ретранслятору «Удлинитель», рассказали ТАСС разработчики. По словам специалистов, также была улучшена его защита от средств радиоэлектронной борьбы. Это стало возможным за счет видеопередатчиков и видеоприемников собственного производства.

Командой создан воздушный ретранслятор «Удлинитель», увеличивающий дальность полета примерно вдвое, точный километраж мы не можем обозначить, так как это может сказаться на безопасности экипажей, применяющих нашу технику, — рассказали разработчики.

Дрон «Упырь» был разработан в Свердловской области для нанесения ударов по позициям противника, а также для пресечения подвоза боеприпасов. Кроме того, разработка может использоваться для уничтожения бронетехники. Беспилотник способен переносить гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также кустарные осколочно-фугасные заряды. Военные отмечают, что «Упырь» зарекомендовал себя в зоне боевых действий на Украине.

Ранее кадры уничтожения британской гаубицы российским FPV-дроном были опубликованы в Сети. Это первый случай уничтожения гаубицы данным типом беспилотных летательных аппаратов. До этого военнослужащим удавалось уничтожать лишь БМП и пикапы противника.