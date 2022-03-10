Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила 82 объекта ВС Украины

Вооружённые силы РФ за всё время спецоперации на территории Украины вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры страны, заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС. Он добавил, что российская авиация и ПВО ВКС России за сутки уничтожили в воздухе три беспилотника (БПЛА), в том числе два Bayraktar TB2 и 82 объекта Вооружённых сил Украины.

В течение дня авиацией и ПВО ВКС России было сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ, — сказал он.

Конашенков отметил, что были также уничтожены четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса — С-300, «Бук М-1» и «Оса», три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров ранее заявил, что Россия достигла «полного превосходства в воздухе» над Украиной. Российские силовики контролируют украинские аэродромы, чтобы с них не могли взлететь истребители и бомбардировщики. По его словам, украинские системы ПВО потеряли связь с командованием и не представляют серьёзной угрозы для армии России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».