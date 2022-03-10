Капитан Гундаров: Россия полностью контролирует небо над Украиной

Россия достигла «полного превосходства в воздухе» над Украиной, российские силовики контролируют украинские аэродромы, чтобы с них не могли взлететь истребители и бомбардировщики, заявил капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров. По его словам, украинские системы ПВО потеряли связь с командованием и не представляют серьёзной угрозы для армии России, пишет «360».

Контроль над всеми аэродромами нам нужен, чтобы с них не взлетала украинская авиация — и истребительная, и бомбардировочная. Истребительная могла получить превосходство в воздухе, бомбардировочная — уничтожать нашу технику. Этого нет сейчас. Уничтожили почти все средства ПВО, чтобы они не сбивали наши воздушные суда, — пояснил Гундаров.

Аргументируя свою позицию, Гундаров напомнил о словах официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который заявил, что армии России удалось вывести из строя 90% украинских аэродромов, где базировался основной состав авиации.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки силы ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины, включая аэродром около Житомира. В частности, по сообщению РИА Новости, российские истребители сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины.