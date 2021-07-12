Минобороны: ВКС уничтожили 158 военных объектов на Украине за сутки
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:07, 08 марта 2022
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки силы ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины, включая аэродром около Житомира. В частности, российские истребители сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины, пишет РИА Новости.
Также выведены из строя 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки «Бук М-1», 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, — сказал Конашенков.
Помимо этого, ВКС высокоточным оружием большой дальности также вывели из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озёрное в районе Житомира.
Ранее российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром уничтожили четыре самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины. Ещё один Су-25 российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Нежина.