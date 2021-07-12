Минобороны: ВКС уничтожили 158 военных объектов на Украине за сутки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, временно ограничивающее вывоз медицинских изделий, полученных от стран, которые наложили санкции против РФ. Действие указа распространяется как на лекарства, находящиеся на складах поставщиков, так и на изделия, проходящие таможенный контроль, уточняется в заявлении кабмина.

В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. <...> Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, — говорится в тексте...