Армия России вооружится новейшим пистолетом-пулеметом до конца 2022 года «Калашников»: новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит в ВС России до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пистолет-пулемет ППК-20

Вооруженные силы России до конца 2022 года получат новейший пистолет-пулемет (ПП) ППК-20 калибра 9 мм, передает РИА Новости со ссылкой на президента АО «Концерн Калашников» Алана Лушникова. Кроме того, на вооружение российской армии поступит новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит винтовку Драгунова (СВД).

Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемет в мире на ближайшие 20 лет, — заявил президент компании.

Новейший мелкокалиберный ПП был впервые представлен на форуме «Армия-2021». Оружие имеет телескопический приклад для ведения огня с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатинни и инфракрасный луч.

Ранее стало известно, что на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к концу осени 2022 года поступит новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», прозванная на Западе «Сатаной». Всего планируется построить 46 боевых комплексов «Сармат».

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружение российской армии начали поступать зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». С-500 способен уничтожать как баллистические, так и аэродинамические цели, включая самолеты и вертолеты, а также крылатые ракеты. Радиус поражения составляет порядка 600 километров. Кроме того, система может обнаружить и одновременно сбить до десяти сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду, в том числе боевые блоки гиперзвуковых ракет.