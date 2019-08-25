https://static.news.ru/photo/de5510fc-c739-11e9-976e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменит ранее принятые ограничения на ввоз продукции предприятия из Аргентины Agroindustrias Quilmes S.A.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что решение принято после получения Россельхознадзором материалов расследования и отчета о принятых мерах по устранению нарушений. Также свои гарантии качеству продукции предприятия дала Национальной служба здоровья животных и качества сельскохозяйственной продукции Аргентинской Республики (SENASA).

Россельхознадзор уточнил, что поставляемая в РФ продукция должна быть произведена позже 26 августа 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз арахиса из США.