https://static.news.ru/photo/2e5b0e02-c57e-11e9-8620-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Введённые ранее ограничения на ввод арахиса американского происхождения Россельхознадзор снимет с 26 августа.

Условием ведомства является соблюдение требований качества и безопасности зерна, а также фитосанитарных требований, сообщил « Интерфакс ».

Причиной отмены ввоза арахиса из США в 2015 году стало постоянное выявление нарушений. Как говорил глава ведомства, в продукте постоянно находили повышенное содержание кадмия.

Ранее News.ru писал, Россельхознадзор задержал во Внукове миллионы прибывших из Великобритании насекомых. Их не пропустили через российскую границу и отправили обратно на родину.