Введённые ранее ограничения на ввод арахиса американского происхождения Россельхознадзор снимет с 26 августа.
Условием ведомства является соблюдение требований качества и безопасности зерна, а также фитосанитарных требований, сообщил «
Причиной отмены ввоза арахиса из США в 2015 году стало постоянное выявление нарушений. Как говорил глава ведомства, в продукте постоянно находили повышенное содержание кадмия.
Ранее News.ru писал, Россельхознадзор задержал во Внукове миллионы прибывших из Великобритании насекомых. Их не пропустили через российскую границу и отправили обратно на родину.