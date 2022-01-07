Россельхознадзор назвал главную проблему бюджетного питания

Россельхознадзор с 2017 года отмечает снижение небезопасной продукции по молоку, мёду, кормам и рыбе. Об этом рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью «Российской газете».

Глава ведомства отметил , что Министерству просвещения совместно с общественными организациями удалось создать механизмы, позволяющие следить за закупками продуктов в школах, детских садах и больницах. Информационная система «Меркурий» помогает выяснить, сколько сырья используется, сколько из него производится молока, масла и других готовых продуктов. Все результаты лабораторных исследований представлены в системе «Веста» — в ней работают ветеринарные лаборатории.

В настоящее время в электронном виде можно посмотреть около 70 млн лабораторных исследований. По словам Данкверта, системы способствуют очищению рынка от недобросовестных игроков, однако сохраняются вопросы к самой системе бюджетных закупок. Там главным ориентиром является низкая цена. При этом качество и безопасность продуктов учитываются мало.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что санкционных товаров, которые поставлялись в Россию, стало меньше на 80% по сравнению с 2015 годом. Ведомство регулярно проводит специальные рейды по магазинам, чтобы выявить продажу «санкционки».