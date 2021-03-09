Роскомнадзор: замедление работы Twitter в России уже началось

https://static.news.ru/photo/a88a1a58-817d-11eb-9efb-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Техническая возможность замедлить скорость работы социальной сети Twitter в России есть, меры принимаются, рассказал журналистам замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Он также подтвердил, что «притормозить» в РФ могут и другие порталы, однако называть сайты не стал.

Чиновник добавил, что юридические основания для блокировки Twitter в РФ существуют, однако подобное решение пока не принято, пишет «Интерфакс».

В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены, — отметили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор объявил о замедлении с 10 марта скорости работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Это объяснили с тем, что сервис с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

По состоянию на 10 марта не удалёнными остались около 3,2 тысячи материалов с запрещённой информацией. Одним из наиболее ярких примеров в Роскомнадзоре назвали демонстративное игнорирование требований регулятора об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. В этот день правоохранительными органами было предотвращено несколько попыток самоубийств среди подростков.

Ранее NEWS.ru писал, что социальным сетям Twitter и Facebook грозят штрафы по 12 млн рублей. Порталы собираются наказать за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве.