Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

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На официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальной странице.

Принято решение о блокировке сети Facebook на территории РФ, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны ресурса.

Сайт издания The Village ранее был заблокирован по решению Роскомнадзора в связи с «публикациями журналистами недостоверной информации по теме спецоперации России» по денацификации на Украине. Провайдеры сообщают, что издание внесено в список сайтов, распространяющих запрещённую в России информацию.

Теперь сайт The Village находится в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, куда отправляются все ресурсы, размещавшие «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных акциях, недостоверную информацию».