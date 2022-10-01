Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud Роскомнадзор по требованию прокуратуры ограничил доступ к сервису SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к странице музыкального сервиса SoundCloud. Соответствующее требование выдвинула Генеральная прокуратура. Информация об этом размещена в реестре ведомства для проверки блокировки страниц и ресурсов в России. В качестве основания для блокировки указана статья 15.3 закона «Об информации».

Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, — говорится в сообщении реестра.

Там также поясняется, что ограничение было введено в связи с соответствующим требованием. поступившим от Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее сообщалось. что Роскомнадзор начнет блокировать СМИ в случае распространения ими непроверенной информации о мобилизации. РКН призывает публиковать информацию о мобилизации, которая была взята исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Также стало известно, что интернет-портал TJournal объявил о завершении своей работы. Роскомнадзор заблокировал портал TJournal в середине марта за распространение фейков о военной спецоперации РФ на Украине. В заявлении издания отмечалось, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры.