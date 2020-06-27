Росэнергоатом опроверг ЧП на АЭС на северо-западе России

https://static.news.ru/photo/40315cf8-b920-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росэнергоатом/vk.com

Никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях, расположенных на северо-западе РФ, в июне не было, радиационный фон был в норме, сообщил официальный представитель концерна «Росэнергоатом» (оператор всех АЭС в РФ). Ранее в ряде СМИ появилась информация о повышенной концентрации радиоактивных изотопов над территорией Северной Европы, которые якобы поступили со стороны России в результате разгерметизация топливного элемента реактора одной из АЭС.

Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет, — заявил РИА Новости представитель «Росэнергоатома».

По его словам, в июне реакторное оборудование этих АЭС работало без отклонений, повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов и топливных сборок не было. Суммарные выбросы двух АЭС тоже не превышали контрольных значений.

Радиационная обстановка на промплощадках обеих АЭС, а также в районах их расположения — как в июне, так и в настоящее время — без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышающем естественных фоновых значений, — подчеркнули в концерне.

Появление в воздухе небольшого количества искусственных радиоактивных веществ зафиксировали в Норвегии, Швеции и Финляндии. В Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов пришли к выводу, что выброс мог произойти на западе России. Помимо российских АЭС под подозрение попали базы атомных ледоколов и подлодок Северного флота РФ. При этом, экологи Greenpeace на основе данных Росгидромета радиоактивных превышений в районе АЭС на западе России не зафиксировали.

Как писал NEWS.ru, первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенная на Чукотке, введена в промышленную эксплуатацию 22 мая. Перед этим было получено положительное заключение Росприроднадзора и подтверждение Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации. В концерне «Росэнергоатом» отметили, что ПАТЭС стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире.