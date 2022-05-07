Рогозин объявил о задержании иностранцев на Байконуре

Дмитрий Рогозин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале сообщил, что на космодроме Байконур в районе казахстанской стартовой площадки 112 были задержаны гражданин Великобритании Рич Бенджамин и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. По словам Рогозина, в отношении задержанных инициированы следственные действия.

В 18:10 мск с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур. Ведутся следственные действия. Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий, — написал глава Роскосмоса.

6 мая сотрудники Следственного комитета РФ подтвердили информацию о задержании семерых участников сообщества неонацистов NS/WP (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) в Ростовской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемые дважды «нападали на граждан по национальному признаку в Новочеркасске и Ростове-на-Дону», причинив вред их здоровью. Также они наносили изображения праворадикального характера на стены госучреждений в посёлке Каменоломни.