В СК подтвердили задержание членов сообщества неонацистов под Ростовом В СК России подтвердили задержание семерых членов сообщества неонацистов в Ростовской области

Фото Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники Следственного комитета РФ подтвердили информацию о задержании семерых участников сообщества неонацистов NS/WP (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) в Ростовской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным следствия, подозреваемые дважды «нападали на граждан по национальному признаку в Новочеркасске и Ростове-на-Дону», причинив вред их здоровью. Также они наносили изображения праворадикального характера на стены госучреждений в посёлке Каменоломни.

Установлена их причастность к созданию экстремистского сообщества и участию в нём. В зависимости от роли и степени участия в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч.2 ст. 282.1 УК РФ, — отмечается в сообщении.

Следователи установили, что преступное сообщество имело свою структуру — лидера и участников. Связь между ними поддерживалась через закрытую группу в соцсетях. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

В конце апреля в Белгороде сотрудники правоохранительных органов задержали двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. В ЦОС ФСБ отметили, что задержанные отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.