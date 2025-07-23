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23 июля 2025 в 10:22

Украинских перебежчиков предупредили о смертельной угрозе в ЕС

Рогов заявил, что перебежчикам с Украины небезопасно находиться в Испании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Испания превратилась в опасное место для украинских перебежчиков, заявил в интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Несмотря на популярность страны среди бывших киевских чиновников, как отметил собеседник, местные правоохранительные органы демонстрируют недостаточную активность в расследовании преступлений против беглецов.

То есть они особо не вмешиваются в деятельность местных банд, местных криминальных структур и так далее. Поэтому заказное убийство в Испании не столь редкая вещь, особо никто подобные дела и не расследует. Ну, убили и убили, и бог с ним. Тем более если преступление совершено в отношении выходца с Украины, а не испанца, — заявил Рогов.

Ранее в испанском городе Вильяхойоса обнаружено тело бывшего сотрудника департамента по борьбе с организованной преступностью украинского МВД Игоря Грушевского. По предварительной информации МИД Украины, смерть не имеет признаков насильственного характера. Пострадавший утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta.

До этого на парковке возле своего дома в том же городе был застрелен Максим Кузьминов — пилот, известный угоном российского вертолета Ми-8 в 2023 году. Свидетели сообщали, что перед смертью мужчина пытался скрыться от нападавших.

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Украина
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