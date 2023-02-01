Родина-мать ждет президента У гигантской статуи Родины-матери меч не затупится

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Заранее было ясно, что после мемориального визита в родной Санкт-Петербург по случаю годовщины прорыва ленинградской блокады президент отправится и на обильно политую кровью землю Сталинграда-Волгограда, дабы почтить память бойцов и командиров, фактически на берегах Волги положивших начало перелому хода Великой Отечественной войны.

Такие исторические даты удивительным образом вписываются и в современную историю, которая, как хорошо известно, развивается по спирали. К сожалению, вновь закручивается такая спираль излишне круто. Поэтому можно не сомневаться в том, что завтра на берегах великой русской реки, за которой для солдат Красной армии «не было земли», Владимир Путин вновь проведет параллели между крестовым походом гитлеровцев, намеревавшихся покончить с СССР, и нынешними радетелями за хрустальной чистоты демократию, которые, уже не стесняясь, призывают уничтожить Россию, которая-де веками представляет опасность и потому, если ее не остановить, обязательно двинется на Запад. Польская евродепутатка Анна Фатыга чуть ли не слово в слово повторила «аргументы» Гитлера, бросившегося «спасать мир» от большевизма и «азиатских орд».

Уже выступая в Санкт-Петербурге, Владимир Путин остановился на том, что мы долгие годы стеснялись напоминать, что против нас тогда воевала не одна нацистская Германия, а объединенная «железом и кровью» Европа, у которой как тогда, так и сейчас нет иммунитета против вируса крайнего национализма и откровенного расизма. И если тогда в интерпретации фашистов Германия была превыше всего, то теперь и у украинских нациков Украина «понад-усе».

Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Сталинградская битва. Бой на улицах Сталинграда

Кстати, не только ведь Питер душили блокадой союзники гитлеровцев, надеявшиеся урвать свои куски, получить свой процент от кровавого замеса. Так ведь и под Сталинградом воевала многоязычная рать. Особенно была известна испанская «Голубая дивизия», составленная в основном из фалангистов, сторонников диктатора Франко, решивших отправиться в «поход против коммунизма». Уже после нашей победы под Сталинградом Франко, не утративший политического чутья, отозвал своих бойцов с фронта. Причины было две — огромные потери и попытка договориться с союзниками. И американцы не побрезговали взять жесткого диктатора под свое покровительство, презрев все свои демократические принципы. Поговорка о своем сукином сыне никогда не утратит актуальности для Вашингтона. И нынешние события на Украине — лишнее тому подтверждение.

Не исключено, что и такому эпизоду той войны на Волге президент уделит место в своем выступлении. Действительно, слишком много прямых исторических ассоциаций. Европа Наполеона, Гитлера, а теперь — под руководством и вашингтонских специалистов управляемого глобального хаоса.

Конечно, каждый раз перед торжествами у подножья Мамаева кургана возникает и вопрос о возвращении городу на Волге прежнего названия — символа — Сталинград. Сторонники такой исторической топонимики обычно напоминают, что во многих городах Западной Европы есть улицы, площади, станции метро, названные в честь места переломного сражения. Несколько лет назад было принято решение, что в дни военных праздников на несколько дней город в память о тех событиях вновь побудет Сталинградом. Но вот проведенные свежие опросы общественного мнения показали, что у сторонников возвращения городу прежнего названия нет даже небольшого преимущества. Общественное мнение, как у нас часто бывает, разделилось почти пополам. Небольшая группа не против появления на карте Царицына.

Так что не стоит ждать от президента инициативы по возращению городу названия военного времени. Вновь перед страной стоят непростые задачи. И нам важен дух Сталинграда, а не слово на карте. У гигантской статуи Родины-матери меч не затупится.