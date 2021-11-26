РФПИ: «Спутник V» можно быстро адаптировать под новый штамм B.1.1.529

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» при необходимости можно быстро адаптировать под новую разновидность вируса B.1.1.529, выявленную в Африке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Новая разновидность вируса уже выявлена в ЮАР, Ботсване, Гонконге и Израиле. В России этот штамм пока не обнаружен, но вероятность его появления не исключается. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий сeквенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кaмиль Хафизов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание из-за нового штамма. Оно состоится 26 ноября. Пока специалисты организации не видят причин для беспокойства, они собирают информацию для определения степени опасности этой разновидности COVID.