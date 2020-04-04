РФ призвала страны к координации, чтобы уменьшить COVID-19

https://static.news.ru/photo/4b4fe698-766a-11ea-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва призывает все страны объединить координацию мер, чтобы минимализировать число погибших от коронавируса. Об этом говорится в распространённом комментарии МИД РФ в связи с рассмотрением ГА ООН Декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Россия, основываясь на принципе солидарности, продолжает оказывать по двусторонним каналам и по линии ВОЗ содействие наиболее нуждающимся государствам в борьбе с коронавирусной инфекцией, — указали в дипведомстве.

Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила об опасности коронавируса и для молодых людей.