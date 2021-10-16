Рэпер Вася Обломов сообщил об остановке концерта в Петербурге полицией

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Полиция Санкт-Петербурга остановила концерт рэпера Васи Обломова. Об этом музыкант сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт, — объяснил исполнитель.

Обломов добавил, что до прекращения выступления, проходившего в клубе «Время N», он успел исполнить три песни.

Также сообщается. что причины остановки связаны с коронавирусными ограничениями, Концерт перенесён в Aurora Concert Hall.

Коронавирусные ограничения стали ранее причиной отмены концертов в Новосибирске и Красноярске рэпера Face. 1 октября за 2 часа до начала выступления позвонили организаторы и сообщили, что концерта не будет.

По словам Face, выступления отменяют «под мощнейшим давлением», оказываемым на концертные площадки всей России.

Формулировка везде одна и та же: «Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьёзных неприятностей», — сообщил музыкант.

В свою очередь власти отвергли причастность к срыву концертов исполнителя, отметив, что у администрации города нет полномочий их отменять.