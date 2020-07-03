Разрешённую скорость на платных трассах хотят увеличить до 150 км/ч

https://static.news.ru/photo/ab853fdc-bdef-11ea-9226-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Максимально разрешённую скорость на нескольких платных магистралях России могут увеличить до 150 километров в час. Об этом сообщил глава государственной дорожной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, речь идёт о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и о Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), передаёт РИА Новости.

Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 километров в час, — заявил Петушенко на открытии скоростного участка дороги в обход населённых пунктов Лосево и Павловск.

Сейчас на платных участках трассы М-4 максимально допустимая скорость варьируется от 90 до 130 километров в час. На М-11 и на строящейся ЦКАД — ограничение в 130 километров.

Ранее, как писал NEWS.ru, возможное увеличение скоростного режима на ЦКАД анонсировал министр транспорта Евгений Дитрих. Решение об этом примут в течение года.

Новый 82-километровый участок трассы М-4 в Воронежской области, который 4 июля открыл Петрушенко, позволит существенно сократить время в пути для автовладельцев, направляющихся на отдых к Чёрному морю — на курорты Краснодарского края и Крыма. В течение многих лет в районе Лосево автомобилисты теряли в многокилометровом заторе по несколько часов. За эти годы автомобильная пробка стала знаменитой на всю Россию, у неё даже появился свой аккаунт в Twitter.

Строительство объездного участка велось с 2017 года. Сейчас там установлена максимальная скорость в 110 километров в час.