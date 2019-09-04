https://static.news.ru/photo/3a1fcbda-cf2c-11e9-9395-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Защита гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России, приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. О завершении расследования сообщил адвокат американца Владимир Жеребёнков.

Думаю, это займёт не меньше двух месяцев, всё будет зависеть от состояния здоровья моего подзащитного, — цитирует ТАСС правозащитника.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря 2018 года. Он является гражданином Ирландии, Канады, США и Великобритании. Следствие считает, что Уилан получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Это является гостайной.

Обвиняемый же утверждает, что думал, будто на переданном ему носителе содержится информация культурного значения.

Ранее следствие предъявило Уилану обвинение в шпионаже в окончательной редакции. Жеребёнков тогда отметил, что суть нынешних претензий несущественно отличается от предыдущих и не является убедительной, писал News.ru.