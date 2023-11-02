«Радоваться нечему»: в МИД оценили ситуацию с работой посольств РФ и США Замглавы МИД: в работе посольств России и США нет никакого просвета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

В диалоге между Россией и США относительно нормализации работы посольств нет никакого просвета, заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. По его словам, какие-либо договоренности или решения также отсутствуют.

Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся. Только идут консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет. Поэтому про это особо и говорить нет смысла. Радоваться там нечему, по крайней мере, — уточнил Иванов.

Ранее Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Таким образом Вашингтон ответил на решение Москвы выслать из первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Представитель Госдепа заявил, что американских дипломатов «надуманно» выслали из Москвы, в связи с чем Вашингтон решил прибегнуть к ответным мерам.

Позднее немецкий журнал Spiegel писал, что исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов является «агентом российских спецслужб». Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Москва не оставит без ответа травлю своих дипломатов зарубежными СМИ. Она подчеркнула, что западные дипломаты ощутят на себе ответные меры России.