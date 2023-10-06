BBC: Госдеп США объявил двух дипломатов из России персонами нон грата

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Штаб-квартира Государственного департамента США

Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов, сообщает BBC со ссылкой на источник в американском внешнеполитическом ведомстве. Таким образом Вашингтон ответил на решение Москвы выслать из России первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Фамилии российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата в Вашингтоне, не раскрываются.

Представитель Госдепа в беседе с BBC заявил, что американских дипломатов «надуманно» выслали из Москвы, в связи с чем Вашингтон решил прибегнуть к ответным мерам. МИД России эту информацию пока не комментировал.

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства, 14 сентября 2023 года. Силлин и Бернстайн были объявлены персонами нон грата, их обязали покинуть РФ в течение семи суток. В МИД России подчеркнули недопустимость «противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России» со стороны американских сотрудников диппредставительства, отметив, что эти действия «будут решительно пресекаться».