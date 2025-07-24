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24 июля 2025 в 18:38

Пятерых украинцев и грузин объявили в розыск за теракт на Крымском мосту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России объявил в розыск пятерых граждан Украины и Грузии, проходящих по делу о теракте на Крымском мосту, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, подготовкой и организацией теракта занималась Служба безопасности Украины.

В ее состав вошли граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко, граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе, а также перевозчики взрывного устройства в Россию, — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что всех разыскиваемых заочно обвинили в теракте, а также в незаконном обороте и контрабанде взрывных устройств. При этом преступная группа была сформирована еще за границей.

Теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года. В результате взрыва была частично разрушена шоссейная часть. Также сгорели цистерны железнодорожного состава, погибли несколько человек.

Ранее предпринимателя из Севастополя задержали по подозрению в призывах к ударам по Крымскому мосту. Он завел несколько аккаунтов, с которых призывал уничтожить объект. Возбуждено уголовное дело.

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