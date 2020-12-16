Путину предложили распространить выплату 5 тыс. рублей на беременных женщин

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Новогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до семи лет предложили распространить на всех женщин, вставших на учёт по беременности. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) общероссийское движение «За жизнь!» направило президенту России Владимиру Путину.

Как говорится в документе, в движении поддерживают новогоднюю меру президента поддержки семей с маленькими детьми. Однако в условиях демографического кризиса эти средства следует выплатить и всем беременным женщинам.

В свете демографического кризиса просим Вас распространить данную меру на все семьи с детьми до рождения, то есть на всех женщин, вставших на учет по беременности. Распространение Вашего новогоднего подарка на детей до рождения поднимет статус беременной женщины, что очень важно для решения демографической проблемы, — следует из обращения.

Согласно мнению экспертов, помощь семье с детьми в первую тысячу дней жизни ребёнка — 270 дней до рождения и два года после него экономит государству расходы на социализацию, лечение и профилактику девиантного поведения детей и взрослых в последующем, добавили в движении.

Во все времена накормить беременную женщину считалось великим благословением. В таком отношении выражалось глубокое убеждение общества в необходимости заботы о ребёнке в самые первые периоды его жизни ещё в утробе матери, которая очень нуждается в качественном питании, а также уважении со стороны общества, поскольку несёт очень важную миссию воспроизводства своего рода и народа в целом, — отметил в беседе с NEWS.ru координатор движения Сергей Чесноков.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьи получат к Новому году выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка до семи лет включительно.