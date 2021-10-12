Путин заявил о планах создать не менее 23 новых охраняемых природных зон

Президент России Владимир Путин заявил, что к 2024 году в стране создадут не менее 23 охраняемых природных территорий. По его словам, задачи сохранения биоразнообразия являются безусловным приоритетом для России, передаёт ТАСС.

Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты, и задачи сохранения биоразнообразия являются для нас безусловным приоритетом, — сказал Путин, выступая по видеосвязи на XV Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Как отметил глава государства, сейчас под экологической защитой законодательно находится свыше 25% сухопутной части страны. В частности, по его словам, только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника.

Ранее госкорпорация ВЭБ.РФ, выкупившая имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), подготовила проект создания «курорта мирового уровня» на озере Байкал стоимостью 161 млрд рублей. Отмечается, что в сумму входит строительство «высококлассного международного курорта» на Байкале, экoгорода, центра водных ресурсов и экотехнoлогий, а также демонтаж и рекультивация площадки БЦБК.