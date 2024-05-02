«Путин заставил немецкие танки прогнуться»: как Москва позорит технику НАТО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Танк Leopard

Выставка трофейной техники стран — участниц НАТО, которую российские военные подбили в зоне спецоперации, вызвала ажаотаж у москвичей и гостей города. Западные политики не отреагировали на подкол Москвы, однако СМИ признают, что подобный шаг — серьезный удар по ВПК стран Альянса. Как президент России «прогнул» немецкие танки, что пишут о выставке?

Как Путин «прогнул» немецкие танки

Немецкая газета Bild прокомментировала выставку военной трофейной техники стран НАТО, которую привезли российские военные из зоны СВО. Журналисты обратили внимание, что немецкому танку Leopard 2 согнули ствол многотонным грузом.

«Путин заставил немецкие танки прогнуться», — пишет газета.

Газета нашла «серьёзную подоплёку» в этом действии. По данным издания, в боевой готовности находится лишь половина танков Leopard 2A6, поставленных Украине Германией и Португалией, когда как остальные повреждены или изношены так сильно, что потеряли свою боепригодность. Таким образом, Россия показала Западу, как легко согнуть «несгибаемую» военную мощь НАТО в виде танков и другой техники, которая есть или должна появиться в распоряжении Киева.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Leopard

Какая техника НАТО представлена на Поклонной горе

В Москве на Поклонной горе у музея Победы 1 мая открылась выставка военной техники, которую российские военные привезли из зоны СВО в качестве трофеев. В день открытия москвичи и гости столицы приезжали посмотреть на технику стран НАТО и из-за ажиотажа на станции метро «Парк Победы» возникла огромная очередь. Как пояснили в Минобороны России, некоторые машины российские военнослужащие захватили в боях в районах сел Работино и Малая Токмачка Запорожской области и под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике.

На площадке перед музеем Победы представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777 (известная как «три топора»). К открытию на выставку доставили бронированную американскую ремонтно-эвакуационную машину M88А1, захваченную под Авдеевкой, американский танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Также на выставке показывают иностранное противотанковое и стрелковое вооружение, БПЛА, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских военнослужащих.

Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Leopard-2 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Leopard-2 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru БМП Marder Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru БМП Marder Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Marder II — германская лёгкая противотанковая САУ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Marder II — германская лёгкая противотанковая САУ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru XA-180, также известный как «Паси», современный финский бронетранспортёр Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru XA-180, также известный как «Паси», современный финский бронетранспортёр Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru AMX-10RC — французская боевая бронированная машина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru AMX-10RC — французская 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Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине

Как Москва поиздевалась над иностранными дипломатами

На одном из стендов выставки организаторы обратились к дипломатам из стран — участниц НАТО. Им для посещения предлагаются особые условия.

«Внимание! Сотрудникам посольств США, Великобритании, Германии, Франции и Польши доступ для осмотра трофейной техники стран НАТО предоставляется вне очереди», — говорится на стенде.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова пригласила западных дипломатов на выставку.

«Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как коллективный Запад уничтожает мир и безопасность на планете», — написала она в своем Telegram-канале.

Как отреагировали на выставку техники НАТО западные политики и СМИ

Представители западных стран и Североатлантического альянса воздержались от комментариев касательно выставки на Поклонной горе. В связи с молчанием европейских и американских чиновников в Сети распространяются фейковые высказывания шуточного характера.

Однако о выставке активно пишут западные СМИ. Британская газета Daily Express высказала предположение, что выставка трофейной техники стран НАТО из зоны СВО на Поклонной горе является насмешкой президента России Владимира Путина над Западом.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Выставка НАТО» воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи», — говорится в сообщении издания.

Посетители сетевой версии британской газеты Daily Mail прокомментировали публикацию издания о выставке трофейной техники ВСУ на Поклонной горе.

«На самом деле это демонстрация денег британских налогоплательщиков. Помните, что никем не избранный [Дэвид] Кэмерон говорил, что война выгодна. Он прав. Наши деньги в карманах его товарищей», — написал один из пользователей.

«Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали», — считает читатель газеты.

«Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили», — заключили читатели», — смеются британцы.

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