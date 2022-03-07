Путин: задачи на Украине решают профессиональные военные

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине. Дополнительный призыв резервистов из запаса также не будет проводиться, отметил российский лидер в своём поздравлении женщин с 8 марта, которое опубликовано на сайте Кремля.

Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса, — подчеркнул глава государства.

Путин указал на тот факт, что с поставленными задачами справляются профессиональные военные. Он выразил уверенность в том, что у них получится обеспечить безопасность и мир для народов своей страны. Также российский лидер поблагодарил женщин, которые выбрали для себя службу в Вооружённых силах РФ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом проинформировал о ходе спецоперации на Украине. Он объяснил поставленные основные цели и задачи. По словам Путина, приостановка спецоперации возможна лишь в случае прекращения Киевом боёв.