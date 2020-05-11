Путин выразил благодарность медперсоналу России

https://static.news.ru/photo/2307795e-938d-11ea-9985-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в каждом регионе России имеется возможность оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Об этом он заявил в обращении к россиянам, посвящённом санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с пандемией коронавируса.

Решающая роль принадлежит медперсоналу. Мы все благодарим их за самоотверженную работу, с каким мужеством и достоинством они выполняли свой профессиональный долг, — сказал Путин.

Как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Все будет проходить в несколько этапов. Кроме того, российский лидер продлил полномочия глав субъектов из-за ситуации с распространением нового заболевания.