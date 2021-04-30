Путин ввёл штрафы за публикации СМИ-иноагента без указания статуса

https://static.news.ru/photo/14f91fa4-a9ec-11eb-b600-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон, вводящий штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, включая электронные, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на данный статус, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале деловой информации.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Отныне распространение в печатных и электронных изданиях материалов иностранного СМИ, признанного в России иноагентом, или отечественного юридического лица, включённого в реестр иностранных СМИ, без указания на данный статус, будет караться штрафами. Для физических лиц штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей. Юридические лица в случае нарушения законодательства расстанутся с 40–50 тысячами рублей.

Кроме того, закон предусматривает дополнительные условия обеспечения прав представителей СМИ при освещении ими публичных мероприятий. В частности, теперь журналист обязан использовать ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, внешний вид и описание которого установит МВД РФ по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Если данным отличительным признаком воспользуется лицо, не имеющее на это права, его оштрафуют на 20–30 тысяч рублей, также предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание «Медуза» в список иностранных агентов. Такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации». Издание зарегистрировано в Латвии. Формально в перечне значится SIA Medusa Project, так редакция проходит по документам.