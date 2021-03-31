Путин сообщил о 1,5 млн человек, которым может грозить подтопление

https://static.news.ru/photo/63894bcc-9221-11eb-897c-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

На территории России в зону подтопления из-за весенних паводков могут попасть 1,5 млн человек. Соответствующая угроза висит над пятью тысячами поселений. Об этом в среду, 31 марта, сообщил президент страны Владимир Путин.

Глава государства на совещании с членами правительства узнал о готовности МЧС к паводкам и пожарам и подчеркнул, что весной в зону возможного подтопления может попасть до пяти тысяч населённых пунктов. Следовательно, паводки угрожают почти 1,5 млн человек.

И пожароопасный сезон уже фактически начался в 11 субъектах РФ, — добавил Путин.

В связи с этим президент обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой доложить о подготовке к работе в период паводков и пожароопасного периода.

Ранее, как писал NEWS.ru, МЧС напомнило регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов о важности подготовки к паводкам. Его интенсивность, отметили в ведомстве, зависит от увлажнённости и глубины промерзания почвы, накопления воды в снеге, а также толщины льда на реках. Исходя из этих данных, МЧС заранее определяет районы, которые требуют особого внимания.

Спасатели постоянно мониторят реки на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье и в северо-западной части страны. Полезны в этом смысле коптеры, отметили в МЧС. С их помощью оперативно выявляются источники и причины осложнения обстановки, а также строятся ортофотопланы, разрабатываются 3D-модели местности.