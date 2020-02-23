https://static.news.ru/photo/1fa50cf6-5646-11ea-a9f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сергей Шойгу Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику.

Глава государства, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества, отметил, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире.

Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит - укреплять потенциал стратегических сил, — цитирует его ТАСС.

Путин сообщил, что в российскую армию и флот поступают лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. Он добавил, что некоторые перспективные образцы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство. Более того, они уже находятся в режиме постоянной готовности.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что армии начали поставлять современную военную технику, разработанную на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве находятся системы вооружения на новых физических принципах, писал NEWS.ru.