Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/48291ae8-8b0e-11eb-bc57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник 23 марта. Об этом он сообщил на совещании по вакцинации населения.

Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра, — сказал Путин.

Глава государства выразил надежду, что российские фармацевтические компании, производящие вакцины, не только сохранят набранную динамику работы и продолжат наращивать объёмы производства. Он заявил о важности надёжных и ритмичных поставок вакцин в регионы и грамотной реализации весомого экспортного потенциала.

Как ранее писал NEWS.ru, глава государства оценил производство препаратов от коронавируса в России. Он сообщил, что первые партии третьей по счёту российской вакцины от коронавирусной инфекции — «КовиВак» центра Чумакова — уже произведены.