Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток, чтобы 1 сентября, в День знаний, пообщаться с местными школьниками. Позднее он примет участие в открытии Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.
Также глава государства
Уже вечером Путин встретится с приморским губернатором Олегом Кожемяко. 2 сентября президент России проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
Ранее сообщалось, что 1 сентября Путина ждут во Владивостоке. Важный предлог для трёхдневного посещения Путиным огромного и в немалой степени проблемного региона — открытие Восточного экономического форума (ВЭФ), на полях которого президент встретится с коллегами из Монголии, Казахстана, Брунея, Таиланда.