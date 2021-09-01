Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток, чтобы 1 сентября, в День знаний, пообщаться с местными школьниками. Позднее он примет участие в открытии Восточного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава государства примет участие в мероприятии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде. Помимо этого, российский лидер будет участвовать в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане. Она пройдёт в онлайн-режиме.

Уже вечером Путин встретится с приморским губернатором Олегом Кожемяко. 2 сентября президент России проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Ранее сообщалось, что 1 сентября Путина ждут во Владивостоке. Важный предлог для трёхдневного посещения Путиным огромного и в немалой степени проблемного региона — открытие Восточного экономического форума (ВЭФ), на полях которого президент встретится с коллегами из Монголии, Казахстана, Брунея, Таиланда.