Путин поздравил сотрудников ФССП с профессиональным праздником

https://static.news.ru/photo/1e614604-1c23-11eb-b479-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин направил поздравления в адрес ветеранов и работников Федеральной службы судебных приставов с 155-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что сотрудники ФССП внесли весомый вклад в укрепление правосудия.

Отмечу, что за годы ответственной деятельности Федеральная служба судебных приставов убедительно доказала свою востребованность, а её сотрудники внесли серьёзный вклад в укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод граждан, — отметил Путин.

Глава страны также добавил, что, согласно новому положению законодательства, ФССП превратилась в неотъемлемую составляющую правоохранительных органов. Это, по мнению Путина, обязывает использовать опыт ветеранов службы в полной мере. Кроме того, необходимым также является осваивать передовые технологии и использовать современные подходы к решению проблем.

Президент уверен, что сотрудники ФССП и в дальнейшем будут успешно справляться с обеспечением работы системы судов и совершенствовать механизм принудительного исполнения и защиты законных интересов граждан. Путин также пожелал «сотрудникам Федеральной службы судебных приставов всего самого доброго».

Как писал NEWS.ru, российские приставы взыскали с должников более двух триллионов рублей за три года. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине источником формирования доходной части федерального бюджета.