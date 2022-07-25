Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником Путин поздравил российских следователей с Днём сотрудника органов следствия

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных следователей с профессиональным праздником. 25 июля в стране отмечается День сотрудника органов следствия. По словам главы государства, работа следователей должна учитывать гуманизацию законодательства, но с преступлениями, угрожающими жизни и здоровью людей следует бороться жёстко и непримиримо. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям, в том числе направленным <...> на гуманизацию нашего законодательства. При этом необходимо жёстко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что сотрудники следственных органов РФ ведут сложную и кропотливую работу, решают задачи большой общественной значимости и вносят огромный вклад в борьбу с криминалом и коррупцией.

Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы, — подчеркнул Путин.

Ветеранам органов следствия президент особо пожелал здоровья и благополучия.

День сотрудников органов следствия РФ был учреждён 27 августа 2013 года и празднуется с 2014 года. Дата праздника обусловлена тем, что 25 июля 1713 года указом императора Петра Первого в России была образована первая следственная канцелярия. Ею руководил гвардии майор князь Михаил Волконский.