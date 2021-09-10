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Путин поручил выделять больше денег на лесоохрану

10:19, 13 сентября 2021
Путин поручил выделять больше денег на лесоохрану Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Более 8 млрд рублей будет дополнительно выделяться регионам на охрану лесов от пожаров. Об этом распорядился президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», говорится в списке поручений. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает получить к 1 ноября текущего года.

В дальнейшем это должно происходить ежегодно. Также к 1 ноября Путин поручил правительству продлить до конца 2022 года мораторий на осуществление плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

Он отметил, что нужно исключить распространение такого запрета на виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Ранее правительство России решило продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.

Глава кабмина напомнил, что власти помогали бизнесу справиться с негативным влиянием пандемии, поддерживали различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимали меры для благоприятной конъюнктуры на рынках, а также снижали административную нагрузку, ограничивая число проверок. Нынешний мораторий коснётся примерно 100 тысяч субъектов малого бизнеса, готовится соответствующее постановление правительства.

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