Путин пообещал помочь с выходом фильма о летчице Литвяк

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь с выходом фильма о летчице Лидии Литвяк. Как передает РИА Новости, российский лидер на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций подчеркнул, что талантливые фильмы о Великой Отечественной войне важны.

Я обязательно посмотрю, как можно помочь им, поддержать, потому что безусловно талантливые картины, художественные фильмы о Великой Отечественной войне в высшей степени важны, потому что они эмоционально воздействуют на человека. Это ни какая-то сухая субстанция, это то, что до сердца доходит. Люди часто со слезами на глазах выходят из кинотеатров. Чрезвычайно важная работа, - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в феврале в исторических парках «Россия — Моя история» по всей стране пройдут выставки в рамках проекта «Сталинград — история победы». Посетители смогут увидеть документальные фильмы с Международного кинофестиваля «Победили вместе», посетить лекции, творческие встречи и интерактивные занятия для молодежи. Мультимедийная экспозиция будет сопровождаться анимированными картами, хрониками, инфографикой и дневниковыми записями.

Российский режиссер Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот». В планах — снять фильм. Андреасян сообщил, что переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского велись несколько месяцев. Он добавил, что съемки стартуют в 2024 году.