Путин подписал закон о противодействии «договорняку» в спорте

Президент России Владимир Путин 6 марта подписал закон, направленный на предотвращение конфликтов интересов и противодействие распространению инсайдерской информации в спорте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новом законе определяются такие понятия, как «конфликт интересов» и «инсайдерская информация» в сфере физической культуры и спорта и механизмы борьбы с ними.

Под конфликтом интересов подразумевается ситуация, при которой люди, имеющие трудовые или гражданско-правовые связи с организатором соревнований или организацией, занимающейся её подготовкой, а также участники нацелены на получение какой-либо выгоды, включая материальную.

Инсайдерской информацией считается та, которая определяется в качестве таковой общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Согласно подписанному закону, общероссийские федерации и профессиональные спортивные лиги обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и опубликовать их на официальных сайтах в течение пяти дней после утверждения.

Ранее Путин подписал закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID), вступление в силу которого ожидается 1 июня 2022 года. Против этого закона выступила активная часть болельщиков московского «Спартака» и решила отказаться от оформления Fan ID. Спортивный журналист Василий Уткин решил поддержать болельщиков, объявивших о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Он заявил, что не будет оформлять паспорт болельщиков, так как не видит в нём необходимости.