Путин подписал закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ

Фото Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за Российской государственной библиотекой (РГБ) полномочия в сфере доставки и хранения обязательного экземпляра документов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации. Теперь за РГБ закрепляются функции Российской книжной палаты. До этого часть функций Российской книжной палаты осуществлял филиал Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС).

Обязательным экземпляром документов являются экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной форме.

Госдума приняла закон о хранении обязательного экземпляра документов в РГБ в апреле, затем эту инициативу поддержал Совфед. По словам авторов документа, этот законопроект позволит устранить дублирование в работе служб каталогизации Российской государственной библиотеки и Российской книжной палаты.

Ранее директор РГБ Вадим Дуда заявил, что в ближайшее время Россию ждёт настоящий ренессанс библиотек. По мнению Дуды, для возрождения библиотек по всей стране есть причины. Во-первых, государству стало очевидно, что общество образованных людей, обладающих свободным доступом к достоверной информации — это большой ресурс и залог на будущее. Во-вторых, в стране появилась мода на образование и интеллект, особенно среди молодёжи.