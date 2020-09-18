Путин отметил «весомую роль» независимых профсоюзов РФ

https://static.news.ru/photo/bc662fa0-fa58-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников торжественного заседания, приуроченного к 30-летию Федерации независимых профсоюзов России, и пожелал им успехов и «всего самого доброго».

Федерация многое сделала для совершенствования трудового законодательства, повышения эффективности механизмов социального партнёрства, — говорится в телеграмме Путина.

Президент отметил, что ФНПР выражает интересы более 20 млн россиян, она отстаивает их права и активно участвует в решении «насущных социально-экономических проблем на благо людей».

Как писал NEWS.ru, Федерация профсоюзов Белоруссии предложила провести заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который должен стать площадкой для диалога между правительством, профсоюзами и работодателями. На ней будут не только обсуждаться острые и значимые для людей вопросы, но и вырабатываться решения, которые затем на практике должна выполнить каждая из сторон.