«Путин — отец»: в Госдуме оценили заявление президента об абортах Вице-спикер ГД Кузнецова: дети не предмет торга, а благословение Всевышнего

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Дети не предмет торга или манипуляций, а благословение Всевышнего, заявила NEWS.ru вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, президент России Владимир Путин придерживается этого мнения как «отец», поэтому эта «аксиома должна лечь в основу принимаемых мер».

Все ради них — и бои на передовой, и программы поддержки. Все это, чтобы семьям с детьми было легче, чтобы чаще принимались решения о сохранении жизни малыша, ведь эта жизнь – высшая ценность. Напомню мысль нашего президента: дети – это дар Божий. Появление малыша в семье – это благословение Всевышнего... Владимир Владимирович сказал это как отец, как президент, пусть именно эта аксиома ляжет в основу принимаемых мер. Он подчеркнул, что важно сделать все, чтобы наши мамы принимали решение в пользу рождения детей, — сказала Кузнецова.

Вице-спикер отметила, что важно уделять особо внимание вопросам защиты жизни до рождения. Она рассказала о проводимом мониторинге консультирования будущих мам, которые по тем или иным причинам оказались в сложной ситуации.

Ранее законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, позволяющий прерывать беременность только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Авторы инициативы утверждают, что уменьшение количества абортов и снижение числа осложнений, вызванных этой процедурой, позволит увеличить рождаемость в стране.

Путин, комментируя законопроект, заявил, что этот вопрос необходимо решать аккуратно. Президент сравнил сложившуюся ситуацию с опытом «антиалкогольной кампании» 1985 года, которая привела к употреблению суррогатов. Глава государства подчеркнул, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а решением проблемы абортов могут стать традиционные ценности и улучшение материального состояния. При этом он отрицает «вакханалию» в России по вопросам о запрете абортов.